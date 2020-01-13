Хобарт, Австралия, , 14:03 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Австралии Самантой Стосур в матче первого круга турнира в Хобарте (Австралия). Встреча, продолжавшаяся 1 час 4 минуты, завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Кудерметова два раза подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре ошибки на подаче и 1 из 4 брейков.

Во втором круге турнира Кудерметова сыграет с победительницей матча между американской теннисисткой Катрин Беллис и представительницей Мари Боузковой.

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