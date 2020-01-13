Хобарт, Австралия, , 13:55 — REGNUM Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла представительнице Польши Магде Линетт в матче первого круга турнира в Хобарте (Австралия). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 6 минут, завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (9:11).

Кузнецова три раза подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, шесть ошибок на подаче и 3 из 9 брейков.

Во втором круге турнира Линетт сыграет с американской теннисисткой Лорен Дэвис.

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