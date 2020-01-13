Магас, , 13:37 — REGNUM Власти Ингушетии сообщили о намерении создать в республике первый альпинистский лагерь «Кязи». Он будет располагаться в Джейрахском районе и станет круглогодичным, пишет ТАСС.

По словам и. о. министра спорта Али Дошхоклоева, новый объект начнут строить в 2021 году в месте, где существует временный лагерь с тем же названием. В настоящее время там имеются лишь вагончики и палатки.

В новом лагере, который построит инвестор, будут проводиться сборы спортсменов. Для этого создадут гостиничный комплекс и приобретут необходимый спортинвентарь.

Читайте также: В Минкавказ направлена заявка Ингушетии на проект альпинистского лагеря

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о возможности создания альпинистского лагеря на 150 мест в Джейрахском районе экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поднимал перед правительством РФ еще в 2018 году. Он сообщил, что министерство спорта Ингушетии направило в Минкавказ РФ заявку, в которой обосновывается необходимость такого лагеря.