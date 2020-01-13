Куала-Лумпур, , 13:38 — REGNUM Южнокорейские бадминтонисты одержали победу в сезоне «Мастерс» (Malaysia Masters) в Малайзии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 12 января пара Ли Юн Дэ и Ким Ки Чжон одержали победу над китайскими соперниками Лю Юй Чэнь и Ли Цзюнь Хуэем со счётом 2:0.

Известно, что южнокорейская пара вновь завоевала золото после победы на Macau Open в ноябре 2018 года.

Отметим, что во второй половине 2016 года после Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро южнокорейские бадминтонисты покинули национальную сборную, однако 2018 году вновь приняли участие в международных соревнованиях.