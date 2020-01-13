Аделаида, Австралия, , 13:14 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в матче первого круга турнира в Аделаиде (Австралия). Встреча, продолжавшаяся 1 час 24 минуты, завершилась со счётом 4:6, 4:6.

Касаткина два раза подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, три ошибки на подаче и 5 из 9 брейков.

Во втором круге турнира Бенчич сыграет с победительницей матча между немецкой теннисисткой Юлией Гёргес и представительницей Австралии Присциллой Хон.

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