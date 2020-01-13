Аделаида, Австралия, , 13:08 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Эстонии Анетт Контавейт в матче первого круга турнира в Аделаиде (Австралия). Встреча, продолжавшаяся 1 час 27 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Павлюченкова один раз подала навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, две ошибки на подаче и два брейка.

Во втором круге турнира Павлюченкова сыграет с австралийской теннисисткой, первой ракеткой мира Эшли Барти.