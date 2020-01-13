Москва, , 12:40 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга опубликована 13 января на сайте организации.

Александрова, которая одержала победу на турнире WTA в Шэньчжэне, поднялась с 34-го на 26-е место и стала первой ракеткой России. На 31-м месте находится Анастасия Павлюченкова, на 42-м — Вероника Кудерметова, на 53-м — Светлана Кузнецова.

Первой ракеткой мира по-прежнему остается австралийка Эшли Барти, второй — Каролина Плишкова (Чехия). На третье место вышла Наоми Осака (Япония).

Рейтинг WTA от 13 января:

Эшли Барти (Австралия) — 7547. Каролина Плишкова (Чехия) — 5940. Наоми Осака (Япония) — 5496. Симона Халеп (Румыния) — 5461. Элина Свитолина (Украина) — 5075. Бьянка Андрееску (Канада) — 4935. Белинда Бенчич (Швейцария) — 4605. Петра Квитова (Чехия) — 4436. Серена Уильямс (США) — 4215. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4165.

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