Москва, 13 января 2020, 12:40 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга опубликована 13 января на сайте организации.
Александрова, которая одержала победу на турнире WTA в Шэньчжэне, поднялась с 34-го на 26-е место и стала первой ракеткой России. На 31-м месте находится Анастасия Павлюченкова, на 42-м — Вероника Кудерметова, на 53-м — Светлана Кузнецова.
Первой ракеткой мира по-прежнему остается австралийка Эшли Барти, второй — Каролина Плишкова (Чехия). На третье место вышла Наоми Осака (Япония).
Рейтинг WTA от 13 января:
- Эшли Барти (Австралия) — 7547.
- Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.
- Наоми Осака (Япония) — 5496.
- Симона Халеп (Румыния) — 5461.
- Элина Свитолина (Украина) — 5075.
- Бьянка Андрееску (Канада) — 4935.
- Белинда Бенчич (Швейцария) — 4605.
- Петра Квитова (Чехия) — 4436.
- Серена Уильямс (США) — 4215.
- Кики Бертенс (Нидерланды) — 4165.
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