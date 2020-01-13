Санкт-Петербург, 13 января 2020, 12:15 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Антон Белов
Антон Белов
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Артём Волков, Максим Карпов
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Артём Волков, Ярно Коскиранта
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Артём Волков, Ярно Коскиранта
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Атака СКА
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Бочаров Иван, Василий Подколзин
Андрей Пронин © ИА REGNUM

В первом периоде хоккеисты «Динамо» вышли вперёд благодаря голу нападающего Максима Афиногенова. Игрокам СКА удалось отыграться только в третьем периоде, заброшенная шайба на счету защитника Игоря Ожиганова. В овертайме победную шайбу забросил защитник СКА Артём Зуб.

Йори Лехтеря
Йори Лехтеря
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Егор Зайцев, Владимир Ткачёв
Иван Бочаров
Егор Зайцев, Владимир Ткачёв
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Иван Бочаров
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Иван Бочаров, Ярно Коскиранта, Егор Зайцев
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Иван Игумнов
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Иван Игумнов, Максим Карпов
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Игорь Ожиганов
Андрей Пронин © ИА REGNUM
СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)
СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Йори Лехтеря
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кирилл Марченко
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Максим Афиногенов, Динар Хафизуллин
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Максим Карпов
Андрей Пронин © ИА REGNUM
СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)
СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)
Андрей Пронин © ИА REGNUM

На сегодняшний день СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 65 очков после 47 матчей. «Динамо» идёт на третьем месте, на его счету 65 очков после 49 игр.

СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)
СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)
СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)
СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва) — 21
Андрей Пронин © ИА REGNUM
СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва) — 21
Андрей Пронин © ИА REGNUM
СКА атакует
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Семён Панкратов, Владимир Ткачёв
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чайковски Михаил, Илья Каблуков
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Юусо Хиетанен, Артём Швец-Роговой
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Ярно Коскиранта, Михаил Чайковски
Андрей Пронин © ИА REGNUM