13 января 2020 | Время чтения меньше минуты

Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Антон Белов Андрей Пронин © ИА REGNUM

В первом периоде хоккеисты «Динамо» вышли вперёд благодаря голу нападающего Максима Афиногенова. Игрокам СКА удалось отыграться только в третьем периоде, заброшенная шайба на счету защитника Игоря Ожиганова. В овертайме победную шайбу забросил защитник СКА Артём Зуб.

Йори Лехтеря Андрей Пронин © ИА REGNUM

Егор Зайцев, Владимир Ткачёв Андрей Пронин © ИА REGNUM Иван Бочаров Андрей Пронин © ИА REGNUM

СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва) Андрей Пронин © ИА REGNUM

СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва) Андрей Пронин © ИА REGNUM

На сегодняшний день СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 65 очков после 47 матчей. «Динамо» идёт на третьем месте, на его счету 65 очков после 49 игр.

СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва) Андрей Пронин © ИА REGNUM