Ульяновск, , 12:03 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска стадион «Волга» «должен стать полноценной базой для хоккея с мячом». Об этом заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в «Фейсбуке» по итогам поездки в Заволжье.

На Нижней Террасе глава региона посетил ряд объектов, включая стадион «Волга». Морозов подчеркнул, что «есть большое желание, чтобы наши спортсмены проводили тут крупные матчи, тем самым вернулись на родной стадион».

«Стадион «Волга» должен стать полноценной базой для хоккея с мячом», — сказал глава региона, отметив, что «заслушал руководство города о планах по дальнейшему развитию спортивного объекта на Нижней Террасе».

Планируется, что в 2020 году будет разработана проектно-сметная документация для возведения крытого ледового корта, строительство назначено на 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рабочей поездки Сергей Морозов также заявил о том, что на территории больничного комплекса на Нижней Террасе построят новую поликлинику, в настоящее время найдено два типовых проекта по строительству объекта. Окончательно решить, «какая поликлиника нужна, должны в ближайшее время сами врачи и пациенты, общественность».

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