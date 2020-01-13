Детройт, США, , 11:21 — REGNUM 13 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) культовая команда «Оригинальной шестерки» «Детройт Ред Уингз» приняла на своей многочисленной арене «Баффало Сейбрз». Встреча прошла при 18 тысячах зрителей «Литтл Сизарс Арены» и завершилась разгромной победой гостей со счетом — 5:1.

«Баффало» быстро вышли в лидеры. На 3-й минуте матча малоизвестный нападающий Эван Родригез открыл счет встречи, благодаря точным передачам Кёртиса Лазаря и Коннора Шири. Вскоре форвард дополнил свой успех. На 5-й минуте того же периода центрфорвард забросил свою вторую шайбу, реализовав численное большинство «клинков» — 2:0. 26-летнему игроку ассистировали два защитника — Анри Йокихарью и Брэндон Монтур. На 13-й минуте периода «Сейбрз» пришлось лишиться одного игрока на площадке за нарушение правил, но это не помешало Земгусу Гиргенсонсу отметиться результативным действием. Латышский форвард перехватил шайбу на синей линии и молниеносно помчался к воротам, не взирая численное меньшинство своей команды. Воспитанник рижского хоккея застал вратаря врасплох, с легкостью переиграв его один в один — 3:0.

Во втором периоде хозяевам удалось отыграть одну шайбу. Мэдисон Боуи поразил ворота соперника на 12-й минуте тайма — 3:1.

В заключительной стадии матча гости добили своего соперника, забросив две безответные шайбы. На 3-й минуте американский защитник армянского происхождения Зак Богосян установил преимущество «клинков» в три шайбы — 4:1. Через минуту итоговый счёт встречи установил другой защитник гостей, финн Расмус Ристолайнен, отличившись с передачи Джека Айкела в численном большинстве — 5:1.

На данный момент «Баффало» занимают 11-ю строчку в рамках Восточной конференции, имея в своём активе 47 очков в 46 матчах.