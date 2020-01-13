Нур-Султан, , 09:29 — REGNUM Титульный поединок чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина состоится с польским боксером Камилой Шеремета, сообщает 13 января издание Sports.kz. со ссылкой на экспертов.

Информацию изданию подтвердили журналист The Athletic Майк Коппинджер и эксперт ESPN Дэн Рафаэль. По их сведениям, поединок состоится 28 марта на Wintrust Arena в Чикаго. По словам польского боксера, стороны уже завершили переговоры, и скоро будет объявлена официальная информация.

Напомним, 12 января 23-летний мексиканский боксер Хайме Мунгия после победы в дебютном поединке с ирландцем Гэри «Спайком» О'Салливаном заявил, что готов встретиться с Геннадием Головкиным.

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