Сантьяго, , 08:52 — REGNUM Спортсмен из Казахстана Кайсар Алпысбай завоевал золотую медаль на турнире по карате премьер-лиги серии «А» в Чили, сообщили 13 января в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Казахстанский каратист состязался в весовой категории до 60 кг. В финальном поединке он оказался сильнее Дугласа Броуса из Бразилии. В этой же весовой категории бронзу завоевал Дархан Асадилов из Казахстана.

Кроме того, в весовой категории до 67 кг бронзовые медали завоевали Асылбек Муратов и Дидар Амирали, а в категории до 84 кг — Игорь Чехмарев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря спортсмены из Казахстана завоевали три золотые медали на мировом турнире по карате в Испании. Первые места достались Ермеку Айназарову, Дархану Асадилову и Софье Берульцевой.

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