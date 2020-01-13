Ньюарк, США, , 08:37 — REGNUM 13 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилз» приняли на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла при 14 тысячах зрителей «Пруденшиал Центра» в Ньюарке и завершилась победой хозяев со счетом — 3:1.

Счёт встречи был открыт только в рамках второго периода. Нападающий гостей Тайлер Джонсон отличился на 1-ой минуте тайма, переиграв вратаря вблизи ворот — 1:0. Виктор Хедман выполнил точнейшую передачу от синей линии, ставшую для него 32 голевой в этом сезоне. Вскоре счёт снова показал равенство. На 4-й минуте возрастной защитник «Девилз» Энди Грин отличился первой шайбой в сезоне, исполнив мощный бросок от синей линии — 1:1. В качестве ассистентов выступили Майлз Вуд и первый номер прошедшего драфта Джек Хьюз. На экваторе 20-минутки российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев поспособствовал взятию ворот «молний», совершив голевую передачу на Трэвиса Зэйджака — 1:2.

За секунду до конца заключительного периода хозяевам льда удалось увеличить своё преимущество в итоговом счете встречи. Майлз Вуд забросил шайбу в пустые ворота соперника — 1:3.