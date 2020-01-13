Виннипег, Канада, , 07:58 — REGNUM 13 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принял на своём льду «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла при 15 тысячах зрителей арены «Белл МТС» в Виннипеге и завершилась тяжелой победой гостей с минимальным преимуществом в счете— 1:0.

Единственная шайба была забита чуть ли не в самом начале игры, оставив зрителя без зрелищных голов более чем на два периода. На 12-й минуте матча российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин перехватил шайбу в чужой зоне и миг спустя передал ее открытому на «пятаке» Кайлу Тюррису, который беспрепятственно отправил каучуковый блин в цель — 1:0. Россиянин набрал своё 6 (2+4) очко за клуб, сыграв 11 первых матчей.

«Предаторз» занимают 10-ю строчку турнирной таблицы Западной конференции с 49 очками в активе, уступая 9-му месту, на котором расположился «Виннипег», 3 очка.