Барселона, Испания, , 02:16 — REGNUM Пост главного тренера футбольного клуба «Барселона» может занять бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Об этом сообщает каталонская радиостанция RAC1.

Сообщается, что кандидатуру Почеттино должен утвердить президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу. До этого считалось, что наиболее вероятной фигурой на должность наставника «Барселоны» является экс-полузащитник команды Хави.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября, Маурисио Почеттино работал в должности тренера «Тоттенхэма» с 2014 года. Покинуть пост Почеттино пришлось после слабых результатов клуба на чемпионате Англии сезона 2019−2020.

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