Пекин, , 00:06 — REGNUM Китайская ассоциация по прыжкам в воду была создана в Пекине, а первый китайский олимпийский чемпион по прыжкам в воду Чжоу Цзихун была избрана ее председателем, сообщает агентство Синьхуа.

Китайская команда по прыжкам в воду была названа «командой мечты», поскольку китайские спортсмены выиграли в общей сложности 40 золотых медалей на предыдущих девяти Олимпийских играх.

Чжоу стала олимпийским чемпионом по прыжкам в воду с 10 метров в 1984 году, а затем в течение долгого времени являлась менеджером сборной Китая.

«Мы будем и дальше работать над развитием прыжков в воду в Китае и попытаемся сохранить текущий боевой настрой во имя достижения высоких результатов», — заявила Чжоу, которая также является председателем Китайской ассоциации плавания.

Напомним, что XXXII Летние Олимпийские игры 2020 продут в столице Японии городе Токио. Открытие запланировано на 24 июня 2020 года, а закрытие — на 9 августа того же года.