Пекин, 13 января 2020, 00:06 — REGNUM Китайская ассоциация по прыжкам в воду была создана в Пекине, а первый китайский олимпийский чемпион по прыжкам в воду Чжоу Цзихун была избрана ее председателем, сообщает агентство Синьхуа.
Китайская команда по прыжкам в воду была названа «командой мечты», поскольку китайские спортсмены выиграли в общей сложности 40 золотых медалей на предыдущих девяти Олимпийских играх.
Чжоу стала олимпийским чемпионом по прыжкам в воду с 10 метров в 1984 году, а затем в течение долгого времени являлась менеджером сборной Китая.
Напомним, что XXXII Летние Олимпийские игры 2020 продут в столице Японии городе Токио. Открытие запланировано на 24 июня 2020 года, а закрытие — на 9 августа того же года.