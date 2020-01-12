Париж, , 19:19 — REGNUM Экипаж Оскара Киберманиса занял третье место на этапе Кубка мира по бобслейному спорту в Ла Плане (Франция). Об этом пишет 12 января портал LSM.

Это произошло несмотря на то, что капитан экипажа из Латвии получил лёгкую травму. По сумме двух попыток Киберманис с товарищами отстали от первого места немецкого экипажа Франческо Фридрина на 0,33 секунды. Вторыми под руководством Йоханеса Лохнера были также бобслеисты из Германии.

Отмечается, что латвийским бобслеистам удалось второй раз в течение двух дней попасть на пьедестал почёта. Второй латвийский экипаж с рулевым Ральфом Берзиньшем занял 13 место.