Сидней, Австралия, , 18:43 — REGNUM Сербские теннисисты Новак Джокович и Виктор Троицки выиграли у испанцев Пабло Карреньо-Бусты и Фелисиано Лопеса со счетом 6:3, 6:4 в третьей встрече матча между сборными Сербии и Испании в финале командного турнира ATP-cup, проходящего в Сиднее.

В первом одиночном матче испанец Роберто Баутиста-Агут победил серба Душана Лайовича со счётом 7:5, 6:1. Во втором матче Новак Джокович нанёс поражение Рафаэлю Надалю — 6:2, 7:6 (7:4).

Таким образом, Сербия выиграла турнир ATP-cup с общим счетом 2:1.

Напомним, ATP-cup — впервые проводящийся командный турнир, призовой фонд которого составляет $15 млн. Сборная Сербии вышла в финал кубка, обыграв сборную России. Испания в полуфинале оказалась сильнее Австралии.

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