Берлин, , 15:55 — REGNUM Российская саночница Татьяна Иванова выиграл серебро на четвертом этапе кубка мира (КМ), проходящем в немецком Альтенберге.

Второй результат российской спортсменки составил по итогам двух попыток 1 минуту 44,436 секунды.

Первое место выиграла представительница Германии Юлия Таубицс результатом 1 минута 44,264 секунды. Третье — у итальянки Андреы Вёттер, показавшей результат 1 минута 44,647 секунды.

Ещё две российские саночницы Екатерина Катникова и Виктория Демченко показали четвёртый (1.44,716) и шестой (1.44,801) результаты соответственно.

Отметим, этап кубка мира по саночному спорту в Альтенберге завершится позднее 12 января.