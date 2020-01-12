Будапешт, , 15:35 — REGNUM Женская сборная России по водному полу нанесла сокрушительное поражение команде Словакии в первом матче чемпионата Европы (ЧЕ) по данному виду спорта, который проходит в Будапеште.

Игра закончилась со счетом 31:2 в пользу женской сборной России.

В следующем мачте российские ватерполистки сыграют со сборной командой Сербии. Также сборная России, входящая в группу А, сыграет в её рамках с командами Венгрии, Греции и Хорватии.

В группе B будут играть сборные команды Германии, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов и Франции. На стадию четвертьфинала пройдут по четыре лучших команды из каждой группы.

Отметим, первенство Европы по водному полу закончится 25 января, победитель турнира получит путевку на летние Олимпийские игры в Токио.