Монако, , 15:26 — REGNUM Алжирский нападающий футбольной клуба «Монако» Ислам Слимани, играющий на правах аренды от команды «Лестер Сити, намерен сменить клуб, в котором играет в настоящее время. Об этом 12 января сообщает L'Equipe.

По информации источника, 31-летний игрок хотел бы продолжить свою игровую карьеру в другом клубе, причем перейти в другую команду он хотел бы уже во время ближайшего трансферного окна.

Отметим, в нынешнем сезоне Ислам Слимани выступил за «Монако» в 12 матчах и отметился в них 6 голами и 7 результативными передачами. В настоящее время футболист считается одним из лучших ассистентов во французском чемпионате.