Бергамо, Италия, , 15:11 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Милан» Маттиа Кальдара перешел на правах аренды в команду из Бергамо «Аталанта». Об этом 12 января сообщает пресс-служба миланского клуба.

Также сообщается, что соглашение между 25-летним футболистом и клубом рассчитано на полуторагодичный срок и что оно также включает в себя опцию выкупа прав на игрока.

Отметим, Маттиа Кальдара начал свою карьеру в итальянской Серии А именно в команде «Аталанта». В начале 2017 года его приобрел туринский клуб «Ювентус», который вернул его в команду из Бергамо на правах аренды. Всего в составе «Аталанты» Кальдара провел 66 матчей и отметился в них 10 голами.