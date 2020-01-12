Милан, Италия, , 14:31 — REGNUM Боснийский голкипер команды «Борнмут» Асмир Бегович находится в одном шаге от перехода в клуб «Милан». Об этом 12 января сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, 32-летний вратарь прибыл в миланский клуб для прохождения медосмотра, после чего должен будет подписать с руководством команды контракт.

Отметим, Асмир Бегович за время своей игровой карьеры выступал в таких английских клубах как «Портсмут», «Сток Сити», «Челси» и «Борнумт». В последний он перешел в 2017 году и с прошлого года играл на правах аренды за азербайджанский клуб «Карабах».