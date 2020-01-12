Владивосток, , 14:26 — REGNUM Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» нанес поражение с разгромным счётом казанской команде «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке и закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

В составе хозяев дубли в матче оформили нападающий Кирилл Пилипенко (14-я и 28-я минуты) и шведский защитник «Адмирала» Адам Альквист (34-я, 45-я в большинстве). Ещё один гол на счету форварда Никиты Коростелёва.

Автором единственной шайбы «Ак Барса» стал канадский форвард команды Джастин Азеведу, отличившийся на 31-й минуте.

Отметим, «Адмирал» набрал 49 очков и находится на девятом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс», несмотря на проигрыш, сохранил свою лидирующую позицию там же, имея в активе 66 очков.