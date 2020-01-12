Эр-Рияд, , 13:54 — REGNUM Во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар», проходящего в Саудовской Аравии, погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш. Об этом 12 января сообщает пресс-служба ралли.

Сообщается, что мотогонщик упал во время прохождения этапа и организаторы выслали к нему медицинский вертолёт, после чего прилетевшие на место происшествия медицинские работник обнаружили Гонсалвеша без сознания.

Гонщика доставили вертолетом в больницу для проведения реанимации, однако врачи с итоге вынуждены были констатировали его смерть.

Отметим, это был тринадцатый ралли-рейд «Дакар» в карьере Гонславеша, на нынешнем этапе гонщик занимал 46-е место по итогам шестого этапа.