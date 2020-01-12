Монреаль, Канада, , 12:23 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук дал свой комментарий про первый гол, забитый им в овертайме в составе нового клуба в матче с командой «Оттава Сенаторз». Его слова приводит 12 января официальный сайт НХЛ.

«Конечно, очень приятно забить первый гол, особенно так. Но намного важнее победа, потому что мы, наконец, прервали эту серию из восьми поражений», — заявил Ковальчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» обыграл в овертайме команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 1:2, с помощью гола российского форварда «Канадиенс» Ковальчука.