Воронеж, , 12:25 — REGNUM Защитник московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Глушенков перешёл в состав воронежской команды факел. Об этом 12 января сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Также отмечается, что 19-летний футболист присоединится к своему новому клубу во время спортивных сборов в Сочи.

Отметим, Дмитрий Глушенков является воспитанником московского «Динамо» и выступал в составе молодежной команды клуба в сезоне 2017/18.

Напомним, в настоящее время воронежский «Факел» набрал 16 очков в 25 матчах и находится на последнем, двадцатом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.