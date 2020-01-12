Лондон, , 12:27 — REGNUM Полузащитник лиссабонского футбольного клуба «Бенфика» Жедсон Фернандеш может в ближайшее время пополнить собою состав лондонской команды «Тоттенхэм». Об этом 12 ноября сообщает Sky Sports.

По данным источника, «Тоттенхэм» намерен взять 21-летнего футболиста на правах аренды на полуторагодичный срок. Также к Фернандешу проявляют интерес лондонские команды «Вест Хэм Юнайтед» и «Челси», а сам игрок высказывался за переход в английскую Премьер-лигу.

При этом «Бенфика» готова отдать футболиста в аренду, однако с условием обязательного его выкупа по окончании действия контракта.

Отметим, в нынешнем сезоне Жедсон Фернандеш сыграл за «Бенфику» в семи матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.