Барселона, Испания, , 12:31 — REGNUM Должность нового главного наставника футбольного клуба «Барселона» займет Хави. Об этом 12 января сообщил журналист Мохамед Нахлех на своей странице в социальной сети Twitter.

По его данным, официально о назначении Хави на данный пост будет объявлено на будущей неделе и 39-летний специалист договорился с руководством «Барселоны» о том, что финал Кубка наследного принца, в котором его нынешняя команда «Аль-Садд» сыграет с клубом «Аль-Духаиль», будет для него последним матчем на должности наставника катарского клуба.

Также отмечается, что в данный момент агент Хави находится в Дохе и согласовывает там детали контракта специалиста с «Барселоной».

Отметим, Хави может сменить на должности главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде, стоящего во главе клуба с лета 2017 года.