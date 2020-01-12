Окленд, Новая Зеландия, , 11:16 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс решила отдать призовые деньги, которые она получила за победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Окленде (Новая Зеландия), на помощь пострадавшим от лесных пожаров в Австралии. Об этом сама спортсменка заявила 12 января в своей речи после матча.

Также она рассказала, что отдаст на благотворительность все свои платья, в которых она играла во время этих соревнований.

При этом известно, что за победу на турнире в Окленде теннисистка получила чек на 38 тысяч долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее теннисистка из США Серена Уильямс обыграла свою соотечественницу Джессику Пегулу на турнире WTA в Окленде.