Казань, , 12:36 — REGNUM В тренерский штаб казанского футбольного клуба «Рубин» вошёл Олег Веретенников. Об этом 12 января сообщает пресс-служба клуба.

«В тренерский штаб Леонида Слуцкого вошел 50-летний специалист Олег Веретенников», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее специалист работал с волгоградской командой «Ротор», в которую пришел на должность тренера-селекционера в 2018 году, а в следующем стал главным наставником команды второго состава. Уволился из нее в декабре минувшего года по собственному желанию.

Отметим, ранее главным наставником казанского клуба стал Леонид Слуцкий, который ранее тренировал команду из Эйндоховена «Витесс». Специалист подписал с клубом контракт на срок пять лет.