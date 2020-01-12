Брисбен, Австралия, , 11:07 — REGNUM Чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала верх над представительницей США Мэдисон Кис в финальном матче теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Брисбене (Австралия).

Чешка обыграла американку в трёх сетах со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут. За это время Плишкова, являющаяся второй ракеткой мира, подала навылет 7 раз, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать 3 из 6 возможных брейк-пойнтов. Её соперница, занимающая тринадцатую строчку рейтинга WTA, подала навылет 10 раз, два раза ошиблась при подаче и реализовала 3 брейка.

Отметим, этой победой Плишкова отстояла свое звание победительницы турнира в Брисбене, так как в прошлом году она победила в финале этого же турнира украинскую спортсменку Лесю Цуренко в трёх сетах.