Нью-Йорк, США, , 10:39 — REGNUM Руководство хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» рассматривает вариант с обменом своего российского голкипера Александра Георгиева в другую команду. Об этом 12 января рассказал Известный обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман в эфире Hockey Night In Canada.

По словам обозревателя, в настоящее время у «Рейнджерс» три отличных вратаря — Хенрик Лундквист, новичок Игорь Шестёркин и Александр Георгиев. При этом у клуба много хороших защитников на подходе и потому три вратаря высокого уровня ему не нужны.

«Рейнджерс» будут слушать предложения по Георгиеву, но для заинтересованных это не будет дёшево», — заявил Фридман.

Также он отметил, что Георгиева не будут менять на начинающего молодого спортсмена, а захотят взамен молодого игрока, уже готового играть и приносить пользу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее хоккейный клуб «Сент-Луис блюз» обыграл команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 5:2.