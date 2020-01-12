Окленд, Новая Зеландия, , 10:32 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла свою соотечественницу Джессику Пегулу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Окленде (Новая Зеландия).

Уильямс уверенно обыграла Пегулу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. За это время Серена Уильмс, являющаяся десятой в рейтинге WTA, два раза подала навылет, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала три брейк-понйта. Её оппонентка, занимающая 82-ю строчку рейтинга WTA, четырежды подала навылет, три раза ошиблась при подаче и смогла реализовать один брейк.

Отметим, это первая победа на турнирах WTA, одержанная Сереной Уильямс за три последних года.