Чикаго, США, , 09:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Чикаго Блекхоукс» обыграл хоккеистов «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

Шайбы в составе победителей на счету Джонатана Тэйвза (9-я минута), оформившего в матче дубль Доминика Кубалика (25-я, 32-я) и Олли Мяяття (44-я).

У «Анахайма» голы на счету Макса Джонса (4-я) и Рикарда Раккеля (43-я).

Отметим, по итогам матча «Чикаго» набрал 46 очков и занимает двенадцатое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. У «Анахайма» 39 очков и последнее, пятнадцатое место там же.