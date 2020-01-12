Лондон, , 09:25 — REGNUM 11 января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне (Великобритания) в рамках 22-го тура АПЛ сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра завершилась минимальной победой «мерсисайдцев».

MVP противостояния с оценкой 7.73 по версии портала WhoScored был признан оттянутый форвард сборной Бразилии Роберто Фирмино, забивший единственный мяч и совершивший 1 отбор и 1 обводку. Точность передач футболиста составила 86%.

«Тоттенхэм» с 30-ю баллами расположился на 8-й позиции. «Ливерпуль, набрав 61 очко, увеличил отрыв от второго места до 16-ти баллов.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Ливерпуль»)

Удары 13/11

Удары в створ ¾

Владение мячом 30%/70%

Фолы 3/8

Угловые 4/3

Оценки WhoScored 6.55/6.84

Составы на матч:

«Тоттенхэм»: Гадзанига, Роуз, Алдервейрелд, Санчес, Танганга, Сон, Винкс, Эриксен, Орье, Алли, Моура.

Запас: Вертонген, Ламела (↑ 69), Ворм, Дайер, Ло Чельсо (↑ 69), Сесеньон, Скипп.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Ливерпуль»: Беккер, Гомес, Робертсон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Вейналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Фирмино, Салах, Мане.

Запас: Адриан, Минамино, Лаллана (↑ 61), Шакири (↑ 90), Ориги (↑ 81), Филлипс, Уильямс.

Главный тренер: Юрген Клопп.

Бригада арбитров: Мартин Аткинсон | Ли Беттс | Константин Хатзидакис | Андре Марринер.

Желтые карточки: Гомес — 23, Окслейд-Чемберлен — 39.

Забитые мячи: Роберто Фирмино (Мохаммед Салах) 37 — 0:1.