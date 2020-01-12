Рим, , 09:23 — REGNUM 11 января на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме (Италия) в рамках — го тура Серии А сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Лацио» и «Наполи». Игра завершилась минимальной победой «орлят».

«Лацио» одержал 13-ю победу в сезоне, набрал 42 очка и укрепился на 3-й строчке. «Наполи» с 24-мя баллами временно расположился на 9-м месте.

Лучшим игроком встречи с оценкой 8.11 был признан таранный форвард сборной Италии Чиро Иммобиле, забивший победный мяч и совершивший 3 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 71%.

Статистика матча («Лацио"/"Наполи»)

Удары 13/12

Удары в створ 6/4

Владение мячом 36%/64%

Фолы 10/7

Угловые 6/6

Оценки WhoScored 6.76/6.51

Составы на матч:

«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Раду, Ачерби, Лейва, Альберто, Лулич, Милинкович-Савич, Лаццари, Иммобиле, Кайседо.

Запас: Габаррон, Бериша (↑ 81), Баштуш, Хони (↑ 90), Гуэррьери, Прото, Андерсон, Катальди (↑ 64), Адеканье, Силва.

Главный тренер: Симоне Индзаги.

«Наполи»: Оспина, Руй, Ди Лоренцо, Хюсай, Манолас, Аллан, Зилиньски, Кальехон, Руис, Инсинье, Милик.

Запас: Льоренте (↑ 84), Лосано (↑ 90), Эльмас (↑ 88), Лупрето, Даниэле, Карнезис, Тонелли, Гаэтано.

Главный тренер: Дженнаро Гаттузо.

Бригада арбитров: Даниэль Орсато | Альберто Тегони | Мауро Галетто | Антонио Джюа.

Желтые карточки: Лаццари — 27, Манолас — 38, Лулич — 41, Руй — 85.

Забитые мячи: Чиро Иммобиле 82 — 1:0.