Хьюстон, США, , 09:36 — REGNUM Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Тойота-центр» в Хьюстоне и закончилась со счетом 139:109 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, который оформил в матче дабл-дабл с 32 очками и 12 подборами. Ещё один дабл-дабл оформил его коллега по команде — разыгрывающий Расселл Уэстбрук, набравший 30 очков и отдавший 10 результативных передач.

У «Миннесоты» самым результативным стал нигерийский защитник команду Джош Окоги, на счету которого 16 очков.

Отметим, это пятая победа «Хьюстона» за последние семь игр текущего регулярного сезона НБА. Для «Миннесоты» данное поражение стало третьим в последних семи матчах.