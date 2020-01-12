Калгари, Канада, , 09:17 — REGNUM Хоккейный клуб «Калгари Флэймз» обыграл хоккеистов «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:3.

В составе «Флэймз» шайбы на счету оформившего в матче дубль Элиаса Линдхольма (5-я минута, 41-я в большинстве), Джонни Годро (20-я) и Диплона Дюбе (32-я).

У «Эдмонтона» голы забили оформивший в матче дубль Райан Ньюджент-Хопкинс (6-я, 22-я) и Коннор Макдэвид (10-я).

Отметим, по итогам матча «Калгари» набрал 55 очков и находится на четвертой строчке турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Эдмонтона» 53 очка и седьмая строчка там же.