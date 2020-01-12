Денвер, США, , 09:10 — REGNUM Баскетбольный клуб «Кливленд Кавальерс» обыграл команду «Денвер Наггетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Пепси-центр» в Денвере и закончилась в пользу гостей со счетом 103:111.

Наиболее результативным игроком встречи оказался защитник Коллин Секстон, который набрал 25 очков за игру. Его коллега по клубу — форвард Кевин Лав, оформил в матче дабл-дабл с 19 очками и 15 подборами.

У «Денвера» самым результативным стал разыгрывающий Джамал Маррей, в активе которого 24 очка за матч.

Отметим, это вторая победа «Кливленда» в последних семи матчах текущего регулярного сезона НБА. Для «Денвера» данное поражение стало третьим за последние шесть игр.