Парадайс, США, , 08:59 — REGNUM Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» обыграл с нулевым счетом команду «Вегас» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась в пользу гостей со счетом 0:3.

На 17-й минуте Эмиль Бемстрём открыл счёт в матче, удачно реализовав большинство, а затем его коллеги по клубу Эмиль Бемстрём (23-я) и Александер Веннберг (49-я) забросили ещё две безответные шайбы в ворота «Вегаса».

Отметим, по итогам встречи в активе «Коламбуса» стало 52 очка, клуб находится на девятом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Вегаса» 54 очка и шестое место на Западе.