Портленд, США, , 09:01 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» уверенно обыграл команду «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Мода-центр» в Портленде и закончилась в пользу гостей со счётом 122:101.

Самым результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Милуоки» Крис Миддлтон, который набрал в игре 30 очков. Его одноклубник — разыгрывающий Эрик Бледсо, записал на свой счет ещё 29 очков.

У «Портленда» наиболее результативным стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 26 очков за матч.

Отметим, эта победа стал шестой для «Милуоки» за последние семь игр текущего регулярного сезона НБА. Для «Портленда» данное поражение стало третьим в последних шести матчах.