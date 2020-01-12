Нью-Йорк, США, , 09:00 — REGNUM Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» переиграл хоккеистов «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Барклейс-центр» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 2:3.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 2:2. У «Брюинз» голами отметились Джейк Дебраск (29-я минута) и Джон Мур (46-я), у «Айлендерс» — Скотт Мейфилд (5-я) и Мэтью Барзал (50-я).

Победу гостям в овертайме принес Патрис Бержерон, отличившийся в большинстве на 62-й минуте.

Отметим, по итогам встречи «Бостон» поднялся на первую строчку турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ, набрав 65 очков. У «Айлендерс» 58 очков и четвертое место там же.