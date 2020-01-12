Роли, США, , 08:49 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» обыграл хоккеистов «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась в пользу гостей со счетом 2:0.

Голы забили швейцарский форвард «Каролины» Нино Нидеррайтер (5-я минута) и его коллега по клубу — финский нападающий Теуво Терявяйнен (60-я в пустые ворота).

Отметим, по итогам матча в активе «Каролины» стало 56 очков, что позволяет команде занимать шестую строчку турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Лос-Анджелеса» 40 очков и четырнадцатое, предпоследнее место на Западе.