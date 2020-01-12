Оклахома-сити, США, , 08:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончилась со счетом 110:125 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард Кайл Кузма, который набрал в матче 36 очков. Его коллега по команде разыгрывающий Рэджон Рондо оформил во встрече дабл-дабл с 21 очком и 12 подборами.

У «Оклахомы» самым результативным стал разыгрывающий Шай Жильжо-Александер, набравший 24 очка за игру.

Отметим, эта победа стала восьмой подряд для «Лейкерс» в последних восьми играх текущего регулярного сезона НБА. Для «Оклахомы» данное поражение стало вторым за последние семь матчей.