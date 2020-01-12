Сент-Луис, США, , 08:31 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис блюз» обыграл команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра прошла на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей голы забили Роберт Бортуццо (10-я минута), Винс Данн (19-я), Дэвид Перрон (22-я в большинстве), Зак Сэнфорд (31-я) и Джейден Шварц (35-я).

У «Рейнджерс» голы на счету Филипа Хитила (2-я) и Бретта Хаудена (29-я).

Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился в матче двумя результативными передачами.

Отметим, по итогам встречи в активе «Сент-Луиса» стало 65 очков, что укрепило лидерство клуба в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. У «Рейнджерс» 46 очков и одиннадцатое место на Востоке.