Манчестер, Великобритания, , 08:20 — REGNUM Сербский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич летом может перейти в команду Главной футбольной лиги (MLS) «Чикаго». Об этом 12 января сообщает The Sun.

По данным источника, 31-летний футболист, че контракт с «МЮ» заканчивается летом 2020 года, получит в «Чикаго» годовую зарплату в размере $6 млн.

Также сообщается, что «Чикаго» может арендовать игрока уже в феврале текущего года в случае, если «МЮ» согласится его отпустить.

Кроме этого, известно, что клуб из Чикаго хочет с помощью Матича заменить немецкого хавбека Бастиана Швайнштайгера, завершившего свою игровую карьеру в минувшем году.

Отметим, в нынешнем сезоне Неманья Матчи сыграл в составе «МЮ» в 12 матчах и отметился в них одной результативной передачей.