Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон» проиграл с разгромным счётом команде «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу гостей со счетом 1:5.

В составе победителей голы забили оформивший в матче дуль Нико Хишир (6-я, 33-я минуты), российский форвард клуба Никита Гусев (24-я), Блейк Коулман (27-я в большинстве) и Майлз Вуд (56-я в пустые ворота).

Автором единственной шайбы «Вашингтона» стал Якуб Врана, отличившийся на 29-й минуте в большинстве.

Отметим, по итогам матча «Нью-Джерси» набрал 39 очков и поднялся на четырнадцатую строчку турнирной таблиц Восточной конференции НХЛ. У «Вашингтона» 65 очков и по итогам мачта команда уступила лидирующее положение на Востоке клубу «Бостон Брюинз».