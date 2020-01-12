Детройт, США, , 08:18 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» обыграл команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась со счетом 99:108 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Чикаго» Зак Лавин, который набрал 25 очков за игру.

У «Детройта» самым результативным стал разыгрывающий Деррик Роуз, набравший 20 очков в матче.

Отметим, эта победа прервала у «Чикаго» серию из шести игр подряд в текущем регулярном сезоне НБА. Для «Детройта» данное поражение стало пятым в последних семи играх.