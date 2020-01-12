Филадельфия, США, , 08:18 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтингз» обыграла команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой гостей со счетом 0:1.

Автором единственной шайбы в матче стал нападающий Патрик Марун, который отличился на 28-й минуте игры.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил в матче шатаут, отразив 23 из 23 бросков по своим воротам.

Отметим, по итогам встречи в активе «Тампы» стало 58 очков, что позволяет клубу находиться на пятом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Филадельфии» 52 очка и восьмое место там же.